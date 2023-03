Sopra steria group : Avec le rachat d'Ordina, Sopra Steria continue ses emplettes et se renforce au Benelux

(BFM Bourse) - L'entreprise de services numériques a annoncé ce mardi avoir lancé une offre publique d'achat sur son concurrent batave pour un montant total de 518 millions d'euros. Ce qui lui permettra de dégager des revenus de 700 millions d'euros au Benelux.

Sopra Steria accélère encore la croissance externe, qui s'est nettement intensifiée depuis l'arrivée de Cyril Malargé, il y a un an, à la tête de la société. L'entreprise de services numériques a annoncé mardi une offre publique d'achat amicale sur les actions de la société néerlandaise Ordina.

Cette transaction retient un prix par action de 5,75 euros ex-dividende, soit une prime de 20% par rapport à la clôture de lundi soir (4,78 euros) et de 43% sur la base du prix moyen pondéré par les volumes des trois derniers mois. Le montant total de l'acquisition s'élève à 518 millions d'euros.

Fondée dans les années 1970, Ordina a dégagé l'an passé des revenus de 430 millions d'euros en progression de 9% sur un an. Ses revenus sont réalisés aux Pays Bas pour 283,53 millions d'euros, ainsi qu'au Luxembourg et en Belgique. Ses clients sont notamment des acteurs du secteur public à hauteur de 43%, de la finance (26%) et de l'industrie (31%).

Via cette opération, le groupe se renforce considérablement dans la région Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays Bas) qui représenterait à l'issue de la transaction 11% des revenus de Sopra Steria, soit la troisième région du pays, derrière la France (39%) et le Royaume-Uni (15%).

La troisième région du groupe

Ses revenus dans la région Benelux passeront ainsi à 700 millions d'euros en comptant, outre Ordina, l'acquisition par Sopra Steria de Tobiana. Le groupe a annoncé le rachat de cette entreprise en novembre dernier qui doit ainsi ajouter 110 millions d'euros de revenus réalisés exclusivement en Belgique.

Sopra Steria poursuit ainsi sa stratégie qui consiste à se renforcer dans des géographies jugées prometteuses en acquérant par la croissance externe des parts de marchés.

Selon la société, le marché des services digitaux aux Benelux est estimé à 31 milliards d'euros pour 2022, alors que la région comprend 28 millions d'habitants. En comparaison le marché français s'établit à 44 milliards d'euros pour 68 millions d'habitants. Par ailleurs la croissance annuelle de ce marché au Benelux est attendue à 8% pour les trois prochaines années, selon un rapport Gartner cité par la société.

En termes d'impacts financiers, Sopra Stera évalue des "complémentarités opérationnelles" de 10 millions d'euros par an en rythme de croisière. La société estime que la transaction aura un effet bénéfique sur son bénéfice par action à hauteur de 1,2% en 2024 puis de 3,7% l'année suivante.

L'action tangue

En outre le levier d'endettement, mesuré par le ratio de dette nette rapportée à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), resterait maîtrisé. L'entreprise estime qu'il atteindrait 1,5 fin 2023 en intégrant cette opération qui sera financé par son cash et par de la dette. Sopra Steria s'attend à ce que ce rachat soit finalisé au quatrième trimestre 2023.

A la Bourse de Paris, le marché accueille tièdement cette annonce. Le titre Sopra Steria recule de 0,7% vers 13h20 dans un marché en hausse, le SBF 120 gagnant 1,8% au même moment. L'action a même baissé de plus de 3% au cours de la séance.

"D'un point de vue stratégique la logique est intéressante car elle leur permet de se renforcer nettement au Benelux où les autres grands acteurs sont présents. Reste que dans l'immédiat le marché a tendance à se focaliser sur le point de vue financier, et sur ce volet, l'annonce n'emballe pas vraiment les investisseurs car Sopra Steria n'était pas seul à convoiter Ordina", explique un analyste financier.

Ordina avait en effet indiqué mi-mars être entrée en discussions avec "plusieurs parties" en vue d'une potentielle offre publique.

Ce rachat survient alors que le groupe vient par ailleurs de finaliser une autre acquisition de taille moyenne. Fin février, Sopra Steria a bouclé le rachat de CS Group, pour un montant de 282,5 millions d'euros sur la base de 100% du capital (sachant que le groupe français possédait 75% fin février), renforçant nettement l'entreprise dans la cybersécurité.

"Après CS Group et Tobiana, le rachat d’Ordina vient selon nous confirmer les ambitions nouvelles affichées par [le groupe] depuis la nomination de Cyril Malargé au poste de CEO [directeur général, NDLR]. Si le timing n’est pas idéal au regard de l’aversion actuelle au risque, la structure financière solide de Sopra Steria (dette nette 2022 de 152 millions d'euros, soit 0,3 fois l’Ebitda) limite le risque sur ce point", commente Invest Securities.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse