Somfy : La famille Despature monte à plus de 85% du capital de Somfy

(BFM Bourse) - La famille Despature a franchi ce taux de détention au travers des holdings JPJS et JP3. L'actionnaire majoritaire envisage toujours de retirer Somfy de la cote en cas de succès de l'offre publique d'achat simplifiée, dont l'issue est proche.

La famille Despature continue à dérouler son opération de rachat des actionnaires minoritaires, lancée en novembre dernier en vue de retirer Somfy de la cote.

Le constructeur de moteurs de volets roulants et de domotique a fait part lundi soir de l'avancée de son projet de sortie de Bourse par son principal actionnaire dans un communiqué intitulé "évolution du flottant de l'action Somfy".

Une offre qui court jusqu'au 12 janvier

"Consécutivement aux achats opérés depuis le dépôt de leur offre par les sociétés J.P.J.S. et JP3, initiateurs de l’offre publique d’achat simplifiée sur les titres Somfy, le concert composé des membres de la famille Despature détenait, au 6 janvier 2023, 78,15% du capital et 86,31% des droits de vote, et compte tenu des actions autodétenues représentant 6,89% du capital, 85,03% du capital et 90,55% des droits de vote", indique Somfy. Autrement dit, le flottant de l’action Somfy se trouve ainsi ramené à 14,97% du capital avec ces multiples opérations.

L'offre publique d'achat simplifiée est ouverte depuis le 22 décembre dernier et court jusqu'au 12 janvier. Si le seuil fatidique des 90% du capital et des droits de vote est atteint à l'issue de cette opération, la famille Despature prévoit ensuite la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire. Elle marquera la fin d'une histoire boursière de près de 20 ans en tant qu'entité distincte de Damart.

Somfy a en effet été racheté en 1984 par le groupe roubaisien Damart, propriété de la famille Despature, en quête de diversification face à une activité textile en berne. Pour mettre en valeur le potentiel de croissance de Somfy, la famille nordiste a décidé de procéder en 2002 à une séparation en cotant d'un côté Somfy et de l'autre le pôle d'équipement de la personne, ce dernier prenant le nom de Damartex.

