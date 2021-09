Solutions 30 se : Accord-cadre avec Fiberklaar

(CercleFinance.com) - Solutions 30 annonce avoir été choisi comme l'un des principaux partenaires de Fiberklaar pour concevoir, construire et entretenir un réseau FTTH ouvert et accessible à tous les opérateurs en Flandre, à travers un accord-cadre de trois ans renouvelable.



Au cours des sept prochaines années, Fiberklaar, entreprise fondée en 2021 par EQT Infrastructure et Proximus, a pour ambition de connecter 1,5 million de foyers à l'Internet très haut débit et d'installer 300.000 connexions dans les deux années à venir.



Dans le cadre de son processus de sélection de partenaires à long terme qui contribueront à bâtir le plus grand réseau haut débit de Flandre, Fiberklaar a ainsi confié à Solutions 30 la connexion de 60.000 foyers par an.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

