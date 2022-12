Solutions 30 se : Le groupe Solutions 30 veut racheter le pro de la fibre Scopelec, en redressement judiciaire

(BFM Bourse) - Solutions 30 est bien candidat à la reprise de Scopelec, spécialisée dans la pose de la fibre optique et l'entretien des réseaux de cuivre. Il confirme ce jeudi travailler sur un projet d’"offre améliorée" de reprise d’actifs de cette société en difficulté. Le marché apprécie.

Le leader européen des solutions pour l'installation de compteurs et de la fibre progresse en Bourse. Le titre bondit de 10% à 1,94 euro jeudi matin vers 11h10, alors que Solutions 30 indique avoir déposé début novembre une première offre de reprise de certains actifs de Scopelec, un groupe coopératif français spécialisé dans la pose de la fibre optique et l'entretien des réseaux de cuivre. Le groupe "confirme travailler actuellement sur un nouveau projet d’offre améliorée" pour Scopelec, dans sa communication du jour.

La société haute-garonnaise a été placée en redressement judiciaire en septembre par le tribunal de commerce de Lyon après avoir perdu d'importants contrats avec Orange. L'opérateur mobile lui assurait 40% de son chiffre d'affaires. La perte de ce client marquait le début des grosses difficultés financières pour la première société coopérative de France.

"Une offre complémentaire des autres candidats-repreneurs"

Solutions 30 n'est pas la seule société à lorgner les actifs de Scopelec. Cinq autres entreprises (Alsatis, Circet, Kyntus, Newscope et Foliateam) auraient elles aussi formulé des offres de reprise en plan de cession, partielles et totales de l'activité et des actifs. Mais parmi les six candidats en lice, seuls trois se sont positionnés sur une offre de reprise complète dont Solutuions 30 et New Scope (porté par l'actuel président du directoire de Scopelec), rapporte La Tribune Toulouse-Occitanie.

La société signale que son "offre est complémentaire de celle d’autres candidats-repreneurs" et entend ainsi "proposer une solution de reprise solide et pérenne". Il faudra attendre le 8 décembre prochain pour connaître le nom du repreneur de l'entreprise spécialisée dans l'installation et la maintenance de réseaux de télécommunications.

Du côté du groupe Solutions 30, l’intégration de certains actifs de Scopelec "permettrait de consolider sa base de développement et d’offrir de nouvelles perspectives aux salariés du groupe coopératif". Solutions 30 rappelle être "déjà présent dans de nombreuses régions de France à travers un maillage dense et fort de nombreux contrats à la fois dans les télécoms et dans des activités relais de croissance comme les énergies renouvelables et les bornes de recharge pour véhicules électriques".

Une croissance plus dynamique en 2023

Solutions 30 espère donc racheter Scopelec à la barre du tribunal de commerce de Lyon. La société doit convaincre le marché qu'elle est en mesure de renouer avec une croissance plus dynamique en 2023.

Pour l'instant, les promesses de la société d'un retour à des jours meilleurs ne se matérialisent pas dans son l'activité. Sur les neuf premiers mois de l’année le groupe accuse une baisse de ses revenus en données organiques. L'activité est plombée par la chute de ses revenus en France, en raison de l’arrivée à maturité du très haut débit dans l’activité "télécoms" et de la fin des déploiements de compteurs électriques communicants dans l’activité "énergie".

L'opérationnel patine. Et cela se traduit également sur le cours de Bourse de Solutions 30. Le titre figure en quatrième position des plus fortes baisses du SBF 120 depuis le début de l'année (-71,73%). Le groupe porte encore les stigmates des accusations de fraude et de blanchiment d’argent depuis décembre 2020, qu’il a vigoureusement démenties.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse