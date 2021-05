Solutions 30 se : Le fonds Comgest a liquidé sa position dans Solutions 30

(BFM Bourse) - La société de gestion française Comgest, qui détenait précédemment plus de 5% du capital de Solutions 30, a choisi de sortir du capital de la société, indique Bloomberg.

L'un des derniers principaux actionnaires institutionnels de Solutions 30, le groupe indépendant de gestion d’actifs Comgest, fondé en 1985, a indiqué à Bloomberg être entièrement sorti de sa position au capital de l'entreprise, mise sous pression par le refus de son auditeur de certifier ses comptes 2020.

Un porte-parole de la société de gestion, laquelle se définit "par son style 'qualité croissance' à long terme et son approche d’investissement responsable", a confirmé à l'agence de presse que "agissant dans le meilleur intérêt de nos clients, nous sommes entières sortis de notre position dans Solutions 30", rapporte Bloomberg.

De son côté, le fonds Swedbank Robur Fonder a qualifié de préoccupants les récents développements pour vis-à-vis des procédures d'audit, rappelle l'agence de presse, mais n'a pas fait connaître ses intentions pour le moment.

Contrairement à Dorval, qui avait diminué sa participation dans le sillage de la publication du rapport anonyme accusant en décembre 2020 la société de malversations comptables, catégoriquement démenties par Solutions 30, Comgest et Swedbank RF avaient accru leurs positions à l'époque. Ainsi à la fin de l'exercice 2020, ils détenaient respectivement 5,5% et 5,3% du capital de Solutions 30, selon le rapport annuel non audité publié dimanche par la société.

Les franchissements du seuil de 5% doivent être déclarées aux autorités compétentes avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil en question.

G. B. - ©2021 BFM Bourse