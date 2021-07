Solutions 30 se : Le dynamisme commercial de Solutions 30 alimente son rebond en Bourse

(BFM Bourse) - Solutions 30 prend près de 10% mercredi matin après avoir fait part d'une forte progression de ses revenus sur les six premiers mois de l'année. La firme réaffirme viser la mise en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle dès la fin de l'année.

Solutions 30, dans la tourmente en Bourse depuis les accusations de fraude et de blanchiment et le refus de son auditeur de certifier ses comptes 2020, maintient sa trajectoire commerciale sur la première moitié de l'année 2021. Le sous-traitant pour les opérateurs télécoms et énergie revendique en effet de 441,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre (+20,8% en données publiées, +17,5% en organique), et table sur une "croissance rentable à deux chiffres" sur l'ensemble de l'exercice et ce, malgré une base de comparaison plus élevée au second semestre en raison de l'effet rattrapage dont avait profité la deuxième moitié de l'année 2020 en sortie de confinement.

Les activités du groupe "bénéficient de plusieurs facteurs structurels et conjoncturels favorables: des marchés en plein essor, portés par la transformation numérique et la transition énergétique, et des plans de relance d’une ampleur inédite partout en Europe". Sur le seul deuxième trimestre, Solutions 30 a ainsi signé pour plus de 300 millions d'euros de nouveaux contrats d'une durée moyenne de trois ans, dont 50% avec de nouveaux clients. Les deux tiers de ces nouveaux contrats relèvent du secteur des télécoms.

Massacré en Bourse (avec notamment un plongeon de plus de 70% le 24 mai dernier à sa reprise de cotation après plus de 10 jours de suspension) après les accusations de Muddy Water concernant la fiabilité de ses comptes, que l'auditeur EY a refusé de certifier pour 2020, le titre Solutions 30 reprend 11,1% à 7,88 euros vers 10h ce mercredi. Et par rapport à son creux du 24 mai dernier en séance, le rebond s'élève à 212%.

Outre son point d'activité commercial, Solutions 30, qui nie toutes les accusations portées contre elles, annonce avoir "engagé au début du mois de juillet un plan de transformation destiné à renforcer son organisation en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, avec pour objectif d’avoir mis en place de nouvelles procédures de gestion et de contrôle au dernier trimestre 2021".

