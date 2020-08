Solutions 30 se : Parmi les 'top picks' de Berenberg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solutions 30 figure parmi les valeurs moyennes européennes préférées ('top picks') de Berenberg, selon une note diffusée mardi par le courtier allemand.



Dans sa note, Berenberg estime que le terrain des 'mid-caps' européennes recèle encore quelques valeurs délaissées, même dans le contexte de marché post-Covid.



Concernant Solutions 30, Berenberg juge que le titre du spécialiste des interventions technologiques pourrait bénéficier d'un certain nombre de catalyseurs, allant de l'accélération de ses activités dans les télécoms à une éventuelle entrée sur le marché britannique, en passant par une possible intégration aux indices boursiers français de référence.



Berenberg reste en conséquence à l'achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 16,5 euros.



