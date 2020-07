Solocal group : La cotation reprend lundi

(CercleFinance.com) - En marge de l'annonce de son accord avec ses créanciers afin de renforcer sa structure financière, le groupe de services de renseignements Solocal indique que la cotation de ses titres reprendra le lundi 6 juillet à l'ouverture des marchés.



'Depuis la levée des mesures de confinement le 11 mai et à la suite de la réouverture de la majorité des commerces en France, l'activité du groupe Solocal affiche les signes d'une reprise progressive', déclare-t-il par ailleurs.



'Les ventes réalisées entre début mai et la fin de la troisième semaine de juin ont été supérieures de sept millions d'euros par rapport aux prévisions du groupe réactualisées de l'impact Covid', précise Solocal, qui confirme donc ses ambitions communiquées le 18 mai.



