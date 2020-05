Solocal group : A court de cash dès cet été, Solocal va devoir faire appel à un prêt garanti par l'Etat

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la publicité et du marketing numérique pour les entreprises locales dévisse après avoir engagé des discussions avec ses banques et les pouvoirs publics en vue d'obtenir un prêt garanti par l'État. Le groupe, qui avait déjà suspendu mi-mars dernier le paiement de son coupon obligataire prévu le 15 juin, abaisse également ses perspectives annuelles.

L'ex-PagesJaunes est mal en point. Le groupe aux 124 ans d'histoire -Havas avait créé l’Office d’annonces (ODA) chargée de vendre de l’espace publicitaire dans la presse locale en 1896, finalement devenu Solocal en 2018- indique en effet être confronté à un besoin de liquidités dès l'été 2020.

"Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle qui a impacté très significativement Solocal et dans le prolongement de la suspension du paiement du coupon trimestriel intervenue le 16 mars 2020, Solocal a engagé des discussions avec ses créanciers obligataires afin de préserver sa trésorerie et de sécuriser sa situation financière" annonce le groupe dans un communiqué publié lundi après Bourse. Dit autrement, Solocal a dû suspendre mi-mars le remboursement de ses dettes, en accord avec ses créanciers. Et le groupe est en négociations avec ces derniers pour aller encore plus loin.

"Retour à la croissance dès 2021"

Sur la base des informations en sa possession, le groupe a par ailleurs procédé à un réexamen complet de ses perspectives à trois ans et estime qu'il sera en mesure de "délivrer un retour à la croissance dès 2021". "En effet, malgré l’impact de la crise sur le volume d’acquisition de nouveaux contrats en 2020 et sur le calendrier de la migration de son parc client vers ses nouveaux services, le groupe anticipe un retour à la croissance du chiffre d'affaires du segment digital (désormais la seule activité de Solocal, NDLR) dès 2021", juge Solocal.

Besoins de financements

"Ainsi, le groupe va être confronté à un besoin de liquidité dès l’été 2020 et pour un montant d’environ 40 millions d'euros d’ici la fin de l’année 2020, ainsi que d'un besoin complémentaire de 35 millions d'euros au cours du premier semestre 2021" est-il précisé dans le communiqué. Ce besoin cumulé de 75 millions d'euros n'intègre en outre "aucun paiement des intérêts de la dette obligataire du groupe (10 millions par trimestre) ni aucun remboursement du passif fiscal et social généré à fin avril 2020 (32 millions)".

Et d'ajouter: "Dans ce contexte, le groupe a engagé des discussions avec ses banques et les pouvoirs publics afin d’obtenir un prêt garanti par l’Etat. Il annonce devoir également suspendre le paiement de son coupon obligataire prévu le 15 juin 2020".

-76% depuis le 1er janvier

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

