Solocal group : Suspension de paiement du coupon obligataire

(CercleFinance.com) - Le groupe de services de renseignement Solocal annonce suspendre provisoirement le paiement de son coupon obligataire afin d'évaluer les impacts du Covid-19 sur son activité et sa situation de liquidité.



'A ce jour, l'impact est limité sur l'activité commerciale mais la société anticipe une baisse potentiellement significative des prises de commande dans les prochaines semaines du fait du ralentissement de l'activité économique', prévient-elle.



Face à ces circonstances, Solocal met en place un plan d'actions préventif et des mesures conservatoires. La société procède au réexamen de ses prévisions tant commerciales que financières afin d'intégrer les impacts de cette situation sanitaire d'envergure.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOLOCAL GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok