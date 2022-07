Sodexo : Sodexo réorganise son unité principale, chiffre d'affaires supérieur aux attentes

Sodexo, géant mondial de la restauration collective et des services prépayés, a confirmé vendredi ses perspectives pour l'exercice en cours après avoir vu son chiffre d'affaires progresser davantage qu'attendu au troisième trimestre.

PARIS (Reuters) - Sodexo, géant mondial de la restauration collective et des services prépayés, a annoncé vendredi une réorganisation de son pôle Services sur Site et a déclaré s'attendre à un retour de ses revenus et de sa marge aux niveaux pré-pandémiques en 2023.

Le groupe a souligné dans un communiqué que son activité est revenue à 97% du niveau pré-Covid, affichant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, aidé par la hausse des prix et la reprise des volumes après les fermetures des sites de ventes et des bureaux à cause du variant Omicron du coronavirus.

"L'année 2023 sera l'année où on va récupérer à la fois notre chiffre d'affaires et notre marge pré-Covid", a déclaré la présidente et directrice générale Sophie Bellon lors d'un appel avec les journalistes.

Le titre Sodexo gagne environ 3,2% à 11h36 à la Bourse de Paris, tandis que son rival Elior est en hausse de 3,8% au même moment.

Les analystes de Bernstein décrivent dans une note la réorganisation comme étant la "plus grande nouvelle", ajoutant que "la réorganisation suggérée depuis longtemps de l'activité vers des segments géographiques (Amérique du Nord, Europe, Reste du monde) s'harmonise avec [son rival] Compass et devrait simplifier l'activité".

Touchés par les confinements liés au coronavirus, les traiteurs renégocient les tarifs et les accords avec les fournisseurs alors que le secteur fait face à une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, deux grands exportateurs de blé.

Le directeur financier, Marc Rolland, a indiqué que les tarifs de Sodexo au cours du troisième trimestre avaient augmenté de plus de 5% en glissement annuel, avec la répercution des coûts d'inflation sur ses clients. Il a ajouté que le groupe s'attend à une augmentation des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année.

"On ne peut pas se permettre de ne pas passer l'inflation. Ça fait partie de notre savoir-faire en quelque sorte", a ajouté Sophie Bellon.

Le groupe a fait état d'une croissance interne de ses ventes de 18,3% au troisième trimestre, qui lui a permis de dégager un chiffre d'affaires de 5,52 milliards d'euros, contre une estimation moyenne des analystes à 5,33 milliards d'euros. Sodexo a confirmé les perspectives annuelles abaissées en avril.

