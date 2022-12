Sodexo : RBC relève sa cible, reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a relevé vendredi son objectif de cours sur Sodexo, porté de 90 à 101 euros, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier salue l'attention portée par l'équipe de direction à la création de valeur pour les actionnaires, mais aussi sa volonté d'accorder une importante 'stratégique' aux critères ESG.



D'après le broker, le projet consistant à améliorer les performances opérationnelles de l'activité de coeur, à savoir les services de restauration, devrait assurer à lui seul une revalorisation du cours de Bourse à moyen terme.



Pour ce qui concerne la branche plus technologique des avantages et récompenses - considérée par le marché comme une entité peu ou prou indépendante - RBC dit ne pas exclure le scénario d'une mise en Bourse partielle ou totale de l'entité si le management devait juger que l'activité n'est pas suffisamment valorisée.



Après la solide performance affichée par l'action depuis le début de l'année, le courtier canadien estime qu'il existe encore une marge de manoeuvre à la hausse sur le titre, mais juge que la bonne exécution de la stratégie est l'élément devant prévaloir dans l'immédiat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.