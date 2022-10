Sodexo : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Sodexo avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 euros, alors que le groupe de restauration et de services doit tenir une journée investisseurs (CMD) le 2 novembre à Paris.



'Le groupe est en mesure d'annoncer des objectifs moyen terme supérieurs à l'historique (organique 4/6%, marge de plus de 6%), alors que l'accélération de la croissance sur ses deux métiers sera clé au cours des prochaines années', estime l'analyste.



'Son bilan très solide (levier inférieur à 1 fois) permettra un retour important aux actionnaires et du M&A transformant, notamment pour la diversification de BRS (services avantages et récompenses)', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.