Sodexo : Jefferies dégrade, le titre perd du terrain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Sodexo cède du terrain ce vendredi sous l'effet d'une note de Jefferies, dans laquelle le broker américain s'inquiète des conséquences d'une éventuelle récession sur la stratégie de redressement du groupe.



Vers 14h00, la valeur recule de plus de 1%, alors que l'indice SBF 120 se replie d'environ 0,5%.



Dans une étude consacrée au secteur des services aux entreprises, Jefferies dit ne plus anticiper qu'une croissance organique de 2,1% pour le spécialiste de la restauration collective sur l'exercice 2022/2023, contre une prévision de 4,3% jusqu'ici.



Le courtier explique anticiper le scénario d'une légère récession, qui aurait pour effet de pénaliser la reprise du groupe au moment où celui-ci se cherche un nouveau directeur général.



Dans ces conditions, le broker dégrade sa recommandation de 'acheter' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené à 88 euros contre 91 euros précédemment.



Jefferies a également dégradé son conseil sur les titres Compass, Bunzl et Mears.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.