Sodexo : Investissement dans Wedoogift

(CercleFinance.com) - Sodexo fait part, via sa filiale Sodexo Pass France, d'une prise de participation majoritaire dans la start-up Wedoogift, pour 'offrir une expérience cadeau digitale complète et unique' aux entreprises, comités sociaux et économiques (CSE), collectivités et salariés.



Wedoogift fournit des solutions totalement dématérialisées et logiciels SaaS (billetterie, espace de réduction, comptabilité, gestion et site de communication), permettant un gain de temps et supprimant tous les coûts traditionnels de livraison, stockage, distribution.



Grâce à leur complémentarité, Sodexo et Wedoogift entendent mettre à disposition des entreprises, CSE et collectivités, l'offre la plus étendue et innovante du marché pour près de 50.000 clients et cinq millions de salariés.



