Sodexo : Hausse de 23% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo publie un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2021-22 de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 23,2%, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,7%, plus que compensée par un effet de change de +6,6%.



En conséquence, la croissance interne du groupe de services s'établit à +18,3%. Son activité atteint ainsi 97% du niveau pré-Covid, grâce à la forte reprise des segments services aux entreprises, sports & loisirs et universités.



Fort d'un CA des neuf premiers mois en hausse de 17,3% à 15,8 milliards, Sodexo confirme ses prévisions annuelles d'une croissance interne autour du bas de la fourchette de +15% à +18% et d'une marge d'exploitation proche de 5% à taux constants.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.