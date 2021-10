Sodexo : Contrat dans le cadre de Paris 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce devenir Supporteur Officiel de Paris 2024 aux côtés de sa filiale dédiée Sodexo Live! qui s'est vu confier la restauration au Village des athlètes, ainsi que la restauration grand public sur une quinzaine de sites de compétition de Paris 2024.



Pendant cinq semaines, Sodexo Live! mobilisera plus de 1.000 collaborateurs par jour sur le Village et proposera jusqu'à 40.000 prestations quotidiennes pour les 14.850 athlètes des 206 délégations olympiques et 182 délégations paralympiques.



'Les équipes de Sodexo Live! capitaliseront sur leur savoir-faire et leur expertise unique en matière de diététique sportive pour répondre aux spécificités et aux exigences nutritionnelles des sportifs de haut niveau', indique le groupe de services.



