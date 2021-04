Sodexo : BoA relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America (BoA) réitère sa recommandation 'achat' sur Sodexo, titre qui fait partie de sa liste des meilleures idées, et relève son objectif de cours à 97 euros, mettant à jour son modèle après les résultats du premier semestre du groupe de services.



Le broker reconnait un objectif organique au second semestre plus faible que prévu, mais pointe 'plusieurs éléments encourageants' (marge au premier semestre, rétention dans la santé en Amérique du Nord, free cash-flow) et juge la valorisation 'attractive'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.