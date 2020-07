Sodexo : Baisse de 30% du CA en interne au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2019-20 de 3.910 millions d'euros, en baisse de 31,2% en données publiées et en recul de 29,9% en interne, recul plus favorable que l'hypothèse initiale de -33% annoncée en avril.



Le groupe, qui revendique une résilience de ses services de facilities management, ajoute que la baisse du résultat d'exploitation résultant de la perte de chiffre d'affaires s'est réduite chaque mois et est désormais inférieure à l'hypothèse de 25% annoncée en avril.



Sodexo prévoit une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'ordre de 27% (et non plus de 15%). Aussi, la baisse du chiffre d'affaires du second semestre devrait être de 28% soit environ trois milliards d'euros ou -13,7% sur l'exercice.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SODEXO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok