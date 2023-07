Sodexo : Acquisition d'AH Management dans le Midwest

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'AH Management, distributeur de restauration de proximité indépendant aux Etats-Unis, une opération dont la finalisation est attendue dans les prochains mois.



Le rachat de cet opérateur, l'un des plus importants acteurs du Midwest américain, vise à enrichir l'offre de restauration InReach de Sodexo sur le marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord.



Avec AH Management, il complètera et élargira son offre multicanale, notamment en termes de supérettes, distributeurs automatiques, machines à café, réfrigérateurs connectés, fontaines à eau, services de traiteur et de restauration sur site dans le Midwest.



