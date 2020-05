Sodexo : Le groupe Sodexo pénalisé par les mauvais résultats du n°1 mondial du secteur Compass

(BFM Bourse) - Le titre Sodexo reflue violemment mardi en réaction à la publication semestrielle décevante de son concurrent britannique Compass, qui avertit par ailleurs que "le pire est à venir". Le géant de la restauration collective renonce au versement de son dividende et annonce l'émission de deux milliards de livres d'actions pour renforcer ses fonds propres.

Victime collatérale des mauvais résultats dévoilés par le leader mondial du secteur, le britannique Compass, Sodexo dévisse à la Bourse de Paris mardi. Le titre du géant français de la restauration collective abandonne 8,05% -soit la 2e plus mauvaise performance de l'indice phare- à 56,42 euros, un plancher depuis le 19 mars dernier. Après avoir rebondi dans le sillage de sa publication semestrielle jugée solide par le marché, le groupe dirigé par Denis Machuel est donc pénalisé par la baisse prononcée de Compass à la Bourse de Londres mardi.

Le titre Compass clôture à -3,42%, après avoir cédé 9,2% mardi à 15h15, après avoir dévoilé des résultats semestriels en retrait tout en annonçant un appel au marché plus important qu'anticipé par les analystes.

Le n°1 mondial du secteur de la restauration collective a annoncé un bénéfice net part du groupe en baisse de 111,7% sur un an pour les six mois de son exercice 2020-2021 décalé terminés fin mars, soit au tout début du confinement dans les pays européens.

Plongeon des revenus en avril

Si le chiffre d'affaires de Compass est quasi stable (+1%) sur son premier semestre, à 12,5 milliards de livres, il a plongé de 20% en mars et de 46,1% en avril, mois où le confinement en Europe était pleinement en cours, avec une fermeture des cantines d'entreprises et d'écoles, ainsi que la mise en sommeil de la restauration dans les conférences et événements sportifs, ce qui a largement entamé le bénéfice du groupe pour cette période.

En avril, Compass précise ainsi que la moitié de ses activités étaient fermées, même si les services aux entreprises de santé, dans les maisons de retraite, la défense, entre autres, ont fonctionné presque à plein.

Une augmentation de capital au "goût amer" pour les actionnaires

Compass annonce par ailleurs une émission d'actions pour 2 milliards de livres (environ 2,24 milliards d'euros) afin d'augmenter ses fonds propres pour mieux résister à la crise sanitaire. "Bien qu'il y ait beaucoup de difficultés à court terme, je suis convaincu que Compass est bien placé pour réussir dans un monde post-Covid", conclut Dominic Blakemore. Pour Russ Mould, analyste chez AJ Bell, l'annonce de 2 milliards de livres d'actions émises, qui dilue la valeur des actions existantes, "a un goût amer pour les actionnaires".

"Bien que le confinement soit allégé dans plusieurs pays les services de traiteur dans les écoles et les bureaux restent fermés ce qui heurte durement" Compass, ajoute-t-il. "Toutefois la levée de liquidités devrait renforcer sa capacité à survivre" à la crise sanitaire, conclut-il, tout en notant que si le télétravail se généralise durablement, cela "diminuera le périmètre de la clientèle du groupe de manière importante".

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

