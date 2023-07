Societe generale : Jefferies à achat avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Société Générale, ainsi que son objectif de cours de 43 euros, à l'approche de la publication par le groupe bancaire de ses résultats de deuxième trimestre, le 3 août.



S'il ne s'attend pas à ce que le deuxième trimestre constitue un catalyseur significatif pour les banques françaises, le broker prévoit que Société Générale lance son programme de rachats d'actions déjà approuvé de 440 millions d'euros.



'BNP Paribas et Société Générale restent dans notre liste des meilleurs choix parmi les banques européennes, avec un catalyseur le 18 septembre pour la Société Générale (journée investisseurs)', ajoute-t-il dans le résumé de sa note sectorielle.



