SMCP : Les volumes reprennent

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Accompagnée de volumes soutenus, l'action SMCP a réussi à s'extraire par le haut d'un premier range. Puis, après plusieurs séances, elle a réussi à se stabiliser au-dessus du haut de ce range, à 4.42 €. Une nouvelle reprise de volumes et une sortie par le haut de ce petit range 5.11 / 4.42 € pourrait s'opérer au cours des prochaines séances. Cela nous amène à anticiper son extraction, avec un risque défini par les précédents plus bas de ce petit range. L'objectif serait alors les plus hauts de cet été.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SMCP à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SMCP au cours de 4.970 € avec un objectif à 6.540 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 4.420 €.

Le conseil SMCP Positif 4.970 € Objectif : 6.540 € Potentiel : +31.59 % Stop : 4.420 € Résistance(s) : 5.110 / 6.540 Support(s) : 4.420 / 3.200

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime