Siemens : Achat de la startup française Wattsense

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé aujourd'hui que sa division Smart Infrastructure, chargée du développement d'infrastructures intelligentes et évolutives, avait finalisé l'acquisition de la startup française Wattsense.



Basée à Lyon, Wattsense propose un système plug-and-play innovant consacré à la gestion IoT des bâtiments de petite ou moyenne taille, optimisant ainsi la gestion technique de ces sites.



Wattsense permet par exemple une meilleure gestion pratique de l'énergie dans des bâtiments (écoles, bureaux, entrepôts, commerces de détail...) via une connexion au cloud et à un modèle de logiciel en tant que service (SaaS).



A l'heure actuelle, Siemens Smart Infrastructure dispose d'un portefeuille de 150 applications et offres numériques et s'est fixé pour objectif de doubler ses revenus numériques d'ici 2025, passant de 700 ME à 1,5 MdE.



