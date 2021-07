Sidetrade : Un contrat avec Veolia réveille le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Sidetrade signe mardi une hausse de plus de 3% suite à la conclusion d'un contrat avec le géant français des services aux collectivités Veolia.



Vers 12h00, l'action prend 3% et revient en direction de ses plus hauts historiques. Au même moment, l'indice SBF 120 se replie de 0,2%.



L'éditeur de logiciels dédiés aux transactions inter-entreprises a annoncé ce matin avoir été sélectionné par le groupe Veolia et ses filiales comme unique fournisseur pour la digitalisation de la relance client et la résolution des litiges.



A titre d'informations, sa plateforme d'intelligence artificielle 'cloud' spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow analyse quotidiennement plus de 2.400 milliards de dollars de transactions afin de prédire les comportements de paiement de plus de cinq millions de sociétés.



Ce contrat mondial avec Veolia intervient alors que Sidetrade a récemment finalisé l'acquisition d'Amalto, un spécialiste américain de dématérialisation des transactions financières, en vue d'accélérer son développement aux Etats-Unis.



Sidetrade compte parmi ses clients des groupes tels que KPMG, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, ou encore Saint Gobain.



