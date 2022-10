Sidetrade : S'installe et investit 24M$ au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce l'accélération de son expansion en Amérique du Nord avec un plan d'investissement de 24 millions de dollars et la création de 110 emplois à temps plein à Calgary (Canada) au cours des trois prochaines années.



Sidetrade est une plateforme d'Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises.



Un an après le lancement de ses opérations en Amérique du Nord, Sidetrade devance ses objectifs et affiche 58 % des prises de commandes sur le territoire nord-américain.



Dans le même temps, l'éditeur SaaS a été reconnu par Gartner comme l'un des trois leaders mondiaux dans son Magic Quadrant sur les applications Invoice-to-Cash.



Sidetrade prévoit de pourvoir 110 nouveaux postes et recrute des profils variés.



Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : ' Notre implantation à Calgary est un accélérateur de nos activités pour tout le continent nord-américain et apportera un soutien solide à nos clients dans le monde entier. Nous avons la vision et les ressources pour devenir un leader mondial des applications Order-to-Cash pilotées par l'IA. '



