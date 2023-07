Sidetrade : Acquisition de l'américain CreditPoint Software

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sidetrade a annoncé lundi qu'il allait renforcer sa présence sur le marché nord-américain grâce à l'acquisition de CreditPoint Software, un spécialiste de la gestion en temps réel du risque de crédit interentreprises.



L'éditeur de logiciels français explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son plan stratégique 'Fusion 100' visant notamment à atteindre des revenus d'abonnements en base annuelle (ARR) de 100 millions de dollars d'ici fin 2025.



La transaction doit également représenter un accélérateur en vue de la réalisation d'un objectif de revenu en Amérique du Nord proche des 14 millions de dollars dès 2023.



Créée en 2006 dans la ville de Tulsa (Oklahoma), CreditPoint Software a développé, dans le 'cloud', une plateforme d'accès en temps réel à plus de 20 agences de notation de crédit à travers le monde, des sources qu'il compile au sein d'un référentiel financier unique pouvant ensuite être croisé avec les données clients et financières relatives à l'exposition au risque de crédit des entreprises.



