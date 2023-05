Sfr group : La 5G arrive à Epernay

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SFR annonce l'arrivée de la 5G à Epernay et poursuit ses investissements dans la Marne.



Outre Epernay, la 5G de SFR est aussi disponible dans les communes de Dizy, Magenta, Mardeuil et Vinay situées dans la Communauté d'Agglomération d'Epernay Agglo Champagne.



Dans le département de la Marne, SFR couvre désormais 29 villes en 5G dont Reims, Tinqueux, Vitry le François (depuis février 2023) et maintenant Epernay.



'Grâce à la 5G, les habitants peuvent profiter de performances améliorées en termes de débit et de réactivité afin d'explorer les nouveaux usages permis par cette technologie', indique l'opérateur.



SFR poursuit également la densification de son réseau 4G, qui couvre 97,84 % de la population de la Marne.



