Ses : Va optimiser le réseau d'eau potable à Panama

(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir remporté un contrat pour optimiser le réseau d'eau potable de la ville de Panama, au Panama.



L'IDAAN, l'Institut National des Systèmes de Distribution de l'Eau et de l'Assainissement du Panama, a en effet confié à Suez un contrat d'assistance technique pour l'accompagner vers une meilleure gestion opérationnelle et économique de ses services.



D'une durée de 5 ans, le contrat permettra d'améliorer la qualité des services fournis à environ 2 millions d'habitants de la zone métropolitaine de Panama.



