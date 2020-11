Ses : Un analyste passe à la vente, le titre décroche

(CercleFinance.com) - L'action SES perd plus de 4% à Paris alors que ce matin, Berenberg dégradait son opinion sur le titre, passant de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours de 6,8 euros.



L'analyste indiquait alors que l'optimisme basé sur les vaccins avait provoqué une remontée du cours de l'action SES mais soulignait 'que les spécificités du groupe sont plus pertinentes'.



Berenberg anticipe toutefois un chiffre d'affaires et un EBITDA inférieurs aux prévisions du consensus en 2021 et 2022, estimant que 'la mobilité, en particulier, est susceptible de décevoir.'



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel