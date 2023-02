Ses : Très légère hausse de l'EBITDA ajusté annuel

(CercleFinance.com) - SES publie au titre de l'année 2022 un profit net ajusté en chute de 41,5% à 189 millions d'euros, mais un EBITDA ajusté en hausse de 1,3% à un peu plus de 1,1 milliard d'euros et un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à environ 1,94 milliard.



'2022 a été une année-charnière pour notre initiative US C-band avec trois satellites lancés et opérationnels, complétant un besoin immédiat', souligne notamment Steve Collar, le CEO de l'opérateur de satellites luxembourgeois.



Son conseil d'administration propose un dividende de 0,50 euro par action A et de 0,20 euro par action B. Soumis à l'assemblée générale du 6 avril, il sera mis en paiement le 20 avril.



SES affirme viser pour 2023 un chiffre d'affaires compris entre 1,95 et deux milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA ajusté compris entre 1,01 et 1,05 milliards, avec O3b mPOWER qui doit selon lui soutenir la future croissance à long terme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

