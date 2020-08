Ses : SpaceX choisi pour lancer quatre satellites

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir choisi SpaceX comme partenaire pour lancer les quatre satellites O3b mPOWER récemment commandés, destinés à son système de communication en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération.



Tout comme les sept premiers satellites O3b mPOWER, ces satellites supplémentaires seront lancés dans l'espace à bord de fusées Falcon 9 depuis Cap Canaveral. Quatre fusées Falcon 9 seront utilisées au total pour déployer tous les satellites O3b mPOWER.



'Le système de communication MEO de nouvelle génération de SES sera étendu et fournira dès 2021 des services éprouvés de connectivité à faible latence et haute performance', ajoute l'opérateur de satellites luxembourgeois.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok