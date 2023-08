Ses : Semestriels meilleurs que prévu, rachats d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a confirmé jeudi ses objectifs annuels après avoir dégagé des résultats meilleurs que prévu sur les six premiers mois de l'exercice.



L'opérateur luxembourgeois de satellites a par ailleurs annoncé dans son communiqué qu'il prévoyait de lancer un programme de rachats d'actions de 150 millions d'euros, devant être bouclé d'ici à la fin juin 2024.



Sur le premier semestre, ses revenus ont augmenté de 9,8% en données publiées pour atteindre 987 millions d'euros, au-dessus du consensus de marché qui visait 975 millions d'euros.



Son Ebitda ajusté s'est établi à 530 millions d'euros sur la période, en repli de 2,7% en données publiées, là encore au-dessus des attentes du marché puisque le consensus fourni par l'entreprise ressortait à 518 millions.



Pour l'exercice en cours, le groupe dit toujours viser des revenus compris entre 1,95 et deux milliards d'euros, assorti d'un Ebitda ajusté de 1,01 à 1,05 milliard d'euros.



Ruy Pinto, son nouveau directeur général, a par ailleurs confirmé que le système de nouvelle génération O3b mPower serait bien mis en service d'ici à la fin de l'année, ce qui va permettre à la société de se positionner sur les segments 'à forte croissance' de la connectivité haute-performance.



A eux deux, le satellite à très haut débit SES-17 et la constellation O3b mPower disposent actuellement d'un carnet de commandes estimé à plus d'un milliard de dollars.



Suite à toutes ces annonces, l'action SES grimpait de plus de 12% jeudi matin à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.