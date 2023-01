Ses : Quatre nouvelles chaînes pour High View avec Astra

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi que le groupe de médias allemand High View allait lancer quatre nouvelles chaînes de télévision depuis son satellite Astra 19,2 degrés Est.



Le groupe indépendant, basé à Munich, prévoit de s'appuyer sur la plateforme de SES pour diffuser quatre nouvelles chaînes musicales gratuites en SD à partir du mois de février, à savoir Deluxe Dance, Deluxe Flashback, Deluxe Rock et Deluxe Rap.



Aux termes de l'accord, High View augmentera ses capacités sur Astra, ce qui lui permettra d'avoir accès à une audience de plus de 17 millions de foyers.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel