Ses : Propose des solutions de réseau 5G avec NTT

(CercleFinance.com) - SES et NTT proposent aux entreprises des solutions de réseau 5G privé et de périphérie par satellite.



Les deux groupes ont annoncé un partenariat visant à utiliser les satellites de SES pour fournir la solution Edge as a Service de NTT aux entreprises.



Cette offre combine les services entièrement gérés Private 5G et Edge Compute de NTT avec le système de communication en orbite terrestre moyenne de deuxième génération de SES - O3b mPOWER - pour fournir une connectivité élargie et fiable.



' Grâce à la polyvalence combinée des réseaux privés 5G et de la technologie satellitaire, cette solution de bout en bout devrait propulser les industries - telles que l'énergie, l'exploitation minière, la marine, la fabrication, l'industrie, etc. - qui ont été limitées par la connectivité et devront accélérer leurs plans de transformation numérique ' indique le groupe.



