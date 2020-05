Ses : Prolonge son accord avec BBC World News

(CercleFinance.com) - BBC Global News poursuivra la diffusion en haute définition de sa chaîne d'information, en clair dans toute l'Europe via Astra à 19,2 degrés Est.



La couverture totale HD sur Astra 19,2 degrés Est croît chaque année, passant de 65 millions de foyers à fin 2015 à 88 millions à fin 2019, soit une hausse de 34 % en cinq ans.



Chris Davies, EVP Marketing and Distribution de BBC Global News a déclaré : ' Cet accord avec SES est très important car il nous permet d'atteindre de manière fiable un large public dans toute l'Europe occidentale. Depuis le début de l'année, la distribution de BBC World News est passée de 465 millions de foyers à plus d'un demi- milliard de foyers dans le monde '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok