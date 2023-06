Ses : Prochain départ du CEO

(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES annonce que Steve Collar, son chief executive officer (CEO), quittera ses fonctions à la fin de ce mois de juin, pour suivre d'autres opportunités personnelles et professionnelles.



La recherche d'un successeur est en cours et Steve Collar sera remplacé à titre provisoire par Ruy Pinto, actuellement chief technology officer depuis janvier 2019. Ruy Pinto a rejoint SES en février 2017, après avoir passé plus de 25 ans chez Inmarsat.



