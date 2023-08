Ses : Partenariat étendu avec l'AFP dans la vidéo en direct

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir étendu son partenariat avec l'Agence France-Presse (AFP) dans le domaine des directs vidéo dédiés aux télévisions.



Lancé en 2018, le service 'AFPTV Live' - qui propose désormais plus de 1200 flux vidéo en direct par an - permet aux clients d'avoir accès en temps réel à l'actualité internationale grâce au réseau de l'agence, présente dans 150 pays.



Depuis la mise en service du projet, les deux groupes disent avoir considérablement renforcé leur couverture vidéo ainsi que les fonctionnalités technologiques liées à la plateforme.



'Nous sommes impatients de collaborer avec SES en vue de continuer à moderniser et d'améliorer ce service dans les années qui viennent', a déclaré Marie-Noëlle Vallès, directrice de la stratégie de développement de l'activité vidéo de l'AFP.



Le service 'AFPTV Live' est basée sur la plateforme unifiée 'SES 360' de l'opérateur satellitaire, sa solution IP destinée aux diffuseurs.



