Ses : Oddo reste à surperformance, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 11,8 à 9,3 euros, Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur le titre de l'opérateur de satellites SES 'au regard d'une valorisation faible et de perspectives d'amélioration du momentum'.



'Nous pensons en effet que les 12 prochains mois devraient marquer un redressement de la tendance Vidéo, le premier paiement lié à la bande C aux Etats-Unis et une augmentation progressive du carnet d'ordre 03b mPower/SES-17', explique le bureau d'études.



Il abaisse toutefois ses estimations 2021/22 en moyenne de 4% au niveau du CA, de 7% sur l'EBITDA et de 60% sur les BPA. Il se place en milieu de fourchette des guidances sur 2021 et anticipe un recul de 0,9% à tcc du CA groupe et une marge d'EBITDA en recul de 30 pb.



