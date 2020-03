Ses : Nouvelle phase de collaboration avec Isotropic Systems

(CercleFinance.com) - SES et Isotropic Systems, fournisseur de technologies transformationnelles de terminaux à large bande, annoncent entamer une nouvelle phase dans leur collaboration pour produire des antennes de terminaux multifaisceaux évolutives et rentables.



Ces antennes permettront aux marchés de l'administration publique et de la défense, des télécommunications et des liaisons cellulaires, de l'aéronautique, du maritime et de l'offshore d'accéder au système nouvelle génération O3b mPOWER.



