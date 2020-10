Ses : Nouvel accord stratégique avec Canal+

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES et Canal+ ont signé de nouveaux accords stratégiques à long terme prévoyant l'extension de capacités satellitaires sur trois zones géographiques (Afrique, France, et Europe centrale).



Le renouvellement de ces contrats multi-répéteurs, d'une valeur globale supérieure à 230 millions d'euros, prolonge la relation de SES et CANAL+ jusqu'à la fin de la décennie et permet à SES de soutenir la chaîne française de télévision payante à diffuser ses bouquets à des millions de foyers dans le monde entier.



Partenaire de SES depuis 1995, Canal+ continuera d'exploiter les capacités satellite pour diffuser les bouquets de chaînes de ses différentes activités en ultra haute définition (UHD), haute définition (HD) et définition standard (SD).





