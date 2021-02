Ses : Les objectifs de résultat pre-Covid ont été atteints

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES chute en Bourse ce jeudi bien que l'opérateur luxembourgeois de satellites ait atteint ses objectifs de résultat opérationnel pour la troisième année consécutive.



Au titre de l'exercice écoulé, SES a fait état d'un Ebitda ajusté de 1,15 milliards d'euros, conformément à ses objectifs établies avant la crise du Covid et dans la fourchette haute de ses prévisions livrées à mi-exercice.



Le groupe a par ailleurs fait état de perspectives présentées comme 'résilientes', affichant un objectif d'Ebitda ajusté annuel compris entre 1,06 milliard et 1,10 milliard d'euros pour 2021, assorti d'un chiffre d'affaire attendu entre 1,76 et 1,82 milliard d'euros.



Plus de 80% des revenus anticipés pour 2021 font d'ores et déjà l'objet de contrats signés, souligne-t-il dans son communiqué.



Le groupe a également annoncé jeudi qu'il avait prolongé son contrat de capacités satellitaires avec le télédiffuseur britannique Sky, un accord qui représente une garantie de 90 millions d'euros au niveau de son carnet de commandes.



A la Bourse de Paris, le titre SES perdait environ 4,2% en début de matinée. Ses pertes depuis le début de l'année se montent désormais à 16,5%.



