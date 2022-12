Ses : Le satellite SES 21 opérationnel en orbite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES annonce aujourd'hui que le nouveau satellite SES-21 est devenu opérationnel à la position orbitale de 131 degrés Ouest, après son lancement le 4 octobre 2022.



SES-21 permettra à SES de continuer à fournir des services de radiodiffusion et de radio en bande C à des millions de foyers américains, ainsi que de fournir d'autres services de communication en réseau essentiels aux États-Unis.



SES-21 a été lancé avec succès par United Launch Alliance (ULA) en tandem avec SES-20 depuis Cap Canaveral, en Floride.



SES-21 est essentiel pour libérer une partie du spectre de la bande C pour permettre aux opérateurs sans fil de déployer des services 5G.



SES-20, l'autre satellite SES en bande C lancé par ULA en octobre, devrait entrer en service avant la fin de l'année.



' La fusée Atlas V d'ULA a livré SES-20 et SES-21 avec précision sur une orbite quasi-géosynchrone qui nous a permis de mettre SES-21 en service très rapidement ', se réjouit Ruy Pinto, Chief Technology Officer chez SES.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.