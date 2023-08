Ses : La libération de la bande C aux Etats-Unis est bouclée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi avoir libéré, en avance sur le calendrier prévu, le spectre de la bande C aux Etats-Unis, ouvrant la voie à la réception d'un paiement de trois milliards de dollars d'ici la fin de l'année.



L'opérateur satellitaire indique que l'autorité fédérale des communications (FCC) américaine a validé la phase II de son programme de réaffectation des fréquences et de relocalisation, qui faisait l'objet d'une procédure accélérée.



Cette étape intervient alors que SES avait bouclé, en 2021, la phase I du projet, qui prévoit de libérer une partie du spectre de la bande C afin de permettre aux opérateurs mobiles américains de déployer leurs services 5G.



A ce titre, SES avait déjà perçu un montant d'un milliard de dollars.



Sachant que le processus devait être finalisé avant le mois de décembre 2023, SES a terminé de libérer la bande C en avance sur le calendrier, après plus de trois ans d'opérations.



Cette finalisation devrait l'amener à recevoir les trois milliards de dollars restants (avant impôts) prévus dans le cadre de l'accord dans le courant du quatrième trimestre.



Suite à ces annonces, l'action SES progressait de 0,2% jeudi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à près de 13% sa hausse depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.