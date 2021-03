Ses : En forte hausse, un analyste relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 4% après l'analyse positive de Credit Suisse. Le bureau d'études relève son objectif de cours de 10,50 E à 11 E et confirme sa note de surperformance.



' Notre évaluation a été mise à jour pour refléter l'amélioration de la visibilité sur les paiements en espèces de la bande C lors des résultats du T4 20 ' indique l'analyste.



' SES continue d'être notre titre satellite européen préféré. Nous continuons d'avoir des perspectives positive sur l'activité Réseaux après 2021, même si nous nous attendons à ce que le segment soit encore fortement touché par la pandémie cette année ' rajoute Credit Suisse.



' SES se négocie actuellement sur un multiple EV/EBITDA 2021E ajusté de 6,8x, le secteur se négociant sur 6,3x '.



