Ses : Discussions avec Intelsat interrompues

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, l'opérateur de satellites luxembourgeois SES indique que ses discussions concernant une possible combinaison avec son concurrent américain Intelsat ont été interrompues, sans donner plus de détails.



Le groupe, qui avait confirmé ces négociations le 29 mars dernier en réaction à des rumeurs de marché, rappelle qu'il avait précisé alors qu'il 'ne pouvait y avoir de certitude qu'une transaction se matérialiserait'.



