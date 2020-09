Ses : Dévoile ses plans de transformation numérique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'entreprise souhaite poursuivre sa transformation numérique et développer de nouveaux services pour le cloud. Dans ce cadre, un accord pluriannuel a été signé avec Microsoft pour devenir un partenaire d'Azure Orbital.



SES pourra ainsi accélérer et étendre l'utilisation de Microsoft Azure à l'ensemble de ses opérations mais aussi développer conjointement des services gérés de connectivité vidéo et de données basés sur le Cloud.



Les clients de SES, aussi bien dans les zones urbaines denses que dans les zones rurales du monde entier, bénéficieront ainsi d'un système plus flexible qui pourrait leur offrir de nouvelles opportunités de revenus, explique en substance le p.d.-g. de SES Networks, M. Hemingway.



