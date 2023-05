Ses : Deux nouveaux satellites O3b mPOWER lancés

(CercleFinance.com) - SES annonce que deux satellites O3b mPOWER supplémentaires ont été lancés ce week-end avec succès par une fusée SpaceX Falcon 9 depuis Cap Canaveral, en Floride, s'ajoutant ainsi aux deux premiers satellites lancés en décembre dernier.



Il ne reste donc plus qu'un satellite à lancer pour compléter le système en orbite terrestre moyenne de seconde génération O3b mPOWER, dont la mise en service commerciale est attendue au troisième trimestre de cette année.



'Le système O3b mPOWER offrira des services de réseaux à haute performance délivrant un débit en tête du secteur, une faible latence prédictible, et une disponibilité de services ultra-fiable', affirme l'opérateur de satellites luxembourgeois.



