Ses : Deutsche Bank toujours à l'achat après le départ du DG

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a maintenu mardi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 9,5 euros sur SES au lendemain de la démission surprise du directeur général du groupe, Steve Collar.



D'après l'analyste, la chute de près de 15% du cours de Bourse ayant suivi cette annonce illustre les inquiétudes entourant le calendrier de la mise en service du système O3b mPower, pour l'instant prévue au troisième trimestre, mais aussi l'absence d'avancées dans les discussions entamées avec Intelsat.



'Sachant que Steve Collar avait précédemment été le DG d'O3b Networks, nous aurions pensé qu'il aurait eu à coeur de chapeauter le lancement d'O3b mPower, mais ce ne sera pas le cas compte tenu de la date prochaine de son départ, ce qui ajoute à la nervosité du marché', ajoute-t-il.



S'il dit comprendre la déception du marché liée à sa démission, l'intermédiaire juge toutefois que la sanction boursière qui a suivi l'officialisation de son départ est exagérée.



Deutsche Bank note par ailleurs que le communiqué de presse de SES fait état d'un avenir qui s'annonce 'radieux' pour la société avec la mise en service programmée d'O3b mPower, ce qui lui laisse penser que son démarrage aura lieu dans les temps.



