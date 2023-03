Ses : Contrat de connectivité avec le gouvernement mexicain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi avoir été sélectionné par le gouvernement mexicain dans le cadre d'une initiative visant à démocratiser l'accès à l'Internet haut débit.



Dans le cadre du projet, les autorités fédérales ont retenu SES en vue du déploiement de plus 1100 points d'accès Wifi à partir de son satellite SES-17 en bande Ka.



L'objectif de la mesure, baptisée 'l'Internet pour tous', doit permettre la la mise en place de points d'accès gratuits au réseau Wi-Fi dans des zones publiques.



Ces liaisons à connectivité haut débit seront installées dans des lieux jugés 'stratégiques' comme des écoles ou des hôpitaux, tout particulièrement dans les régions les plus reculées du pays.



D'après l'institut mexicain des statistiques, 66,4% des ménages du pays avaient accès à l'Internet haut débit en 2021, mais ce pourcentage tombe à 32,6% dans la région montagneuse du Chiapas.



Le gouvernement fédérale mexicain s'est fixé comme objectif de déployer au total 140.000 points d'accès Wi-Fi gratuits dans tout le pays.



